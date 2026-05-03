Завтра тепло и пасмурно

В понедельник, 4 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром местами возможен кратковременный дождь. Юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 9-12, днем 15-19 тепла. Атмосферное давление понизится до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди. Прогнозируется умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 10-15, днем 19-24 тепла, в горах ночью 3-8, днем 13-18 тепла.