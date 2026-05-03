У Трампа проблемы с рейтингом

Опрос проводился с 24 по 28 апреля 2026 года среди 2560 взрослых жителей США. Погрешность составила +/- 2 п.п.

Общий рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа опустился до 37%. Против его политики выступают 62% опрошенных американцев — самый высокий показатель за два президентских срока. Такие цифры представили The Washington Post, ABC News и Ipsos после проведения совместного опроса.

Большинство опрошенных американцев не одобряют действия Трампа в отношении Ирана: 66% против 33%. Экономическую политику Трампа одобряют только 34% участников опроса. Это связано с резким ростом цен на бензин, отмечает WP. Рейтинг одобрения действий президента по вопросам инфляции упал до 27%.

Рейтинг Дональда Трампа среди республиканцев по-прежнему самый высокий — 85%. Однако его рейтинг среди независимых избирателей, склоняющихся к республиканцам, достиг нового минимума в 56%.

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса (срок — два года) и 33 сенатора (шесть лет). По данным опроса, демократы имеют преимущество в 5% у уже зарегистрированных избирателей.