Решение ОПЕК

Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Это первое решение альянса после выхода из него ОАЭ. Общая квота ОПЕК+ на июнь с учетом компенсаций со стороны Казахстана и Омана, для которых действуют графики погашения сверхдобычи, составит 34,744 млн б/с.

Лидеры сделки Саудовская Аравия и Россия смогут увеличить добычу в следующем месяце на 62 тыс. б/с - до 10,291 млн б/с и 9,762 млн б/с соответственно.

При этом пока продолжается ближневосточный конфликт, объемы добычи многих стран Персидского залива остаются сниженными. В марте, по данным ОПЕК, страны ОПЕК снизили добычу на 7,7 млн б/с из-за конфликта на Ближнем Востоке.