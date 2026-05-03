Условия Ирана для завершения войны с США

Трамп отправляет Рубио в Ватикан и Италию

15:06 295

Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе посетит Италию и Ватикан после того, как американский президент Дональд Трамп раскритиковал Святой престол и итальянские власти, сообщает газета Corriere della Sera.

Ожидается, что госсекретарь совершит визиты в четверг и пятницу. Сначала Рубио посетит Ватикан, где, по предварительной информации, встретится с госсекретарем Святого престола Пьетро Паролином. После этого он отправится в Рим, где встретится с министрами иностранных дел и обороны Италии – Антонио Таяни и Гвидо Крозетто.

Отмечается, что Рубио также попросил о встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Личная встреча между ними пока не исключается, но и не подтверждена.

Визит Рубио будет проходить на фоне существенного обострения отношений между Вашингтоном и Римом. Между Джорджей Мелони и президентом США возник спор из-за резкой критики Трампом призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке. Мелони назвала высказывания американского лидера «неприемлемыми». Трамп впоследствии обвинил ее в отсутствии мужества и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.

