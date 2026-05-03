Новое ядерное оружие Америки

Соединенные Штаты разрабатывают мощную атомную авиабомбу для поражения подземных бункеров и других укрепленных объектов. Об этом сообщает издание The War Zone, изучив бюджетный запрос Министерства энергетики США на 2027 финансовый год.

Речь о проекте Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A) — авиационном ядерном боеприпасе, который должен доставляться самолетом. Такие бомбы предназначены для поражения командных пунктов, хранилищ, шахтных комплексов и других объектов, защищенных толщей грунта или бетона.

По данным издания, NDS-A может стать преемником B61-11 (термоядерной авиабомбы, относящейся к основному ядерному оружию стратегических сил США), которая была создана на базе более ранней B61-7 и имеет усиленный корпус, позволяющий ей проникать в грунт перед подрывом.

Конструкция новой бомбы пока не раскрывается. Неизвестно, будет ли это свободнопадающий боеприпас или оружие с двигателем, позволяющим применять его с большего расстояния.