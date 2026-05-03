Почти два млн баррелей нефти: иранский супертанкер ускользнул от американцев

Иранский супертанкер с сырой нефтью смог обойти американскую блокаду и добраться до Дальнего Востока, сообщает сайт отслеживания движения судов TankerTrackers в социальной сети X.

Согласно сообщению, «гигантский нефтяной танкер типа VLCC, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NITC), перевозящий более 1,9 миллиона баррелей (оценочной стоимостью около 220 миллионов долларов) сырой нефти, смог ускользнуть от ВМС США и достичь Дальнего Востока. Судно, известное как HUGE (идентификационный номер: 9357183), в последний раз было замечено у побережья Шри-Ланки более недели назад и в настоящее время движется через Ломбокский пролив в Индонезии в сторону архипелага Риау».

Согласно информации морского слежения, танкер не передавал сигналы автоматической идентификационной системы (AIS) с 20 марта, когда он покинул Малаккский пролив, направляясь в Иран.