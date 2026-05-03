Ормуз застыл

Движение судов по Ормузскому проливу в воскресенье практически полностью прекратилось после слов президента США Дональда Трампа о перспективах урегулирования конфликта с Ираном. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию передвижения морского транспорта.

3 мая президент США заявил, что едва ли примет ответ Ирана на предложения Вашингтона об урегулировании конфликта, так как Тегеран заплатил «недостаточно высокую цену».

В субботу морским коридором в обоих направлениях воспользовались 9 судов, при этом в воскресенье Bloomberg зафиксировал проход лишь двух иранских коммерческих судов. Агентство в то же время отмечает, что в последние недели многие суда проходят через пролив с выключенными транспондерами.

Bloomberg пишет, что после заявления Трампа надежды на скорое восстановление неограниченного судоходства в Ормузском проливе ослабли.