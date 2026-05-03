В Турции стало больше сверхбогатых

В Турции число cверхбогатых людей (чье состояние превышает $30 млн) за последние пять лет выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет Ekonomim со ссылкой на отчет The Wealth Report 2026.
Ожидается, что к 2031 году это число увеличится на 13%, составив 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране — на 31%, с 35 до 46.
За последние пять лет число сверхбогатых людей во всем мире увеличилось с 551 435 до 713 626, или на 29%. На долю США приходится более 40% общего прироста, далее идет Китай. За этот период странами с самым быстрым ростом числа сверхбогатых людей стали Польша (рост на 109%) и Катар (107%). Турция занимает третье место, Румыния — четвертое с ростом на 93%.
В Турции по состоянию на конец ноября прошлого года общее состояние 30 турецких миллиардеров достигло $73,8 млрд.
Согласно рейтингу турецких миллиардеров Forbes 2026 года, самым богатым человеком Турции остается Мурат Улькер, член совета директоров Yıldız Holding, его состояние оценивается в $5,2 млрд. Глава Aksa Enerji («дочка» Kazancı Holding) Джемиль Казанчи занимает второе место с состоянием $4,9 млрд, на третьем — основатель Rönesans Holding Эрман Ылыджак с $3,7 млрд.