В Турции стало больше сверхбогатых

В Турции число cверхбогатых людей (чье состояние превышает $30 млн) за последние пять лет выросло примерно на 93,5%, с 2174 до 4208, пишет Ekonomim со ссылкой на отчет The Wealth Report 2026.

Ожидается, что к 2031 году это число увеличится на 13%, составив 4772. К этому же времени вырастет и число миллиардеров в стране — на 31%, с 35 до 46.