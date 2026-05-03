Лидер Кубы считает: Остров Свободы не сдастся

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о «возрастающей угрозе вторжения» на остров со стороны США. В публикации в соцсети X Диас-Канель сообщил, что военная угроза со стороны США в отношении Кубы достигла «беспрецедентного уровня».

«Международное сообщество должно обратить на это внимание и вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой радикальный преступный акт ради удовлетворения интересов небольшой, но богатой и влиятельной группы, движимой жаждой мести и господства», — заявил кубинский лидер.

Он добавил, что «ни один агрессор, каким бы могущественным он ни был, не найдет сдавшихся на Кубе. Он столкнется с народом, полным решимости защищать суверенитет и независимость на каждой пяди своей национальной территории».

1 мая Трамп заявил, что США могут взять Кубу под контроль по пути из Ирана. По словам американского лидера, у Кубы «большие проблемы». В тот же день Трамп подписал указ о новых масштабных санкциях против энергетического, оборонного и финансового секторов, а также иностранных партнеров Кубы.