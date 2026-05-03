Зеленский прилетел в Ереван

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ереван, где в понедельник открывается саммит Европейского политического сообщества с участием около 50 глав государств и правительств.

Официальный представитель украинского президента сообщил, что в течение воскресенья Зеленский проведет несколько двусторонних встреч: с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии.

В Ереване действуют беспрецедентные меры безопасности на фоне визита в страну лидеров разных стран для участия в саммите ЕПС. В Ереване уже находятся лидеры Канады, Болгарии, Литвы, Люксембурга, Греции и генсек ОБСЕ.

В саммите принимают участие многие лидеры 27 стран Евросоюза, а также Великобритании, Норвегии, Швейцарии.

Это первый визит Владимира Зеленского в Армению. В конце апреля украинский президент посетил с визитом Азербайджан.