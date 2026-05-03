Россия теряет территории на войне с Украиной

В апреле 2026 года армия России потеряла в Украине 116 кв. км территорий. Как пишут аналитики американского Института изучения войны, армия РФ впервые с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года зафиксировала потерю территорий, контролируемых на поле боя.

«Темпы продвижения России по полю боя снижаются с ноября 2025 года, поскольку продолжающиеся наземные контратаки Украины, удары средней дальности, блокировка использования Россией терминалов Starlink и ограничение доступа к Telegram со стороны Кремля усугубили проблемы в российской армии», - отмечается в отчете ISW.

При этом аналитики указывают, что снижение темпов продвижения России может быть частично связано с сезонными колебаниями погоды. Так, зима 2025-2026 годов была более холодной и значительно более влажной, чем предыдущая. В результате российская армия в марте и апреле снизила темпы продвижения из-за сезона весенней распутицы. В то же время аналитики указывают, что российские войска могут увеличить темпы продвижения в мае и июне с наступлением жаркой погоды.

Между тем Reuters пишет, что россияне постепенно приближаются к Константиновке Донецкой области, пытаясь закрепиться вблизи хорошо укрепленного района.

«Мы отражаем настойчивые попытки (россиян) закрепиться на окраинах Константиновки с помощью тактики проникновения. В городе продолжаются контрдиверсионные мероприятия», - сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что с 27 апреля российские войска провели 83 атаки на Константиновском направлении.

Агентство напоминает, что Константиновка, наряду с другими городами, образует «крепостной пояс» на востоке Украины. Этот район хорошо укреплен украинскими военными. Согласно карте проекта DeepState, российские войска контролируют территорию, расположенную всего в одном километре от южной окраины Константиновки. Небольшие участки Константиновки на юго-востоке отмечены как серая зона.