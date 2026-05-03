Израиль и Болгария завоевали золото в последний день Кубка Европы в Баку

В Баку завершился Кубок Европы по художественной гимнастике.

В заключительный день соревнований гимнастки выявляли лучших по системе плей-офф - в кросс-баттлах. В результате в индивидуальных соревнованиях победу одержала израильтянка Даниэла Муниц, одолевшая в финале украинку Таисию Онофрийчук. Бронза у итальянки Софии Рафаэлли.

В соревнованиях групповых команд золото у Болгарии, серебро взял Израиль, бронзу - Россия.

Напомним, всего в Кубке Европы приняли участие около 200 спортсменок из 32 стран.