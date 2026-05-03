Прогноз на рост цен на нефть

Цены на нефть продолжат расти из-за войны в Иране, считает генеральный директор американской нефтегазовой корпорации ExxonMobil Даррен Вудс.

«Для большинства очевидно, что с учетом беспрецедентных перебоев рынок еще не полностью ощутил последствия», — заявил Вудс в эфире телеканала CNBC.

По его словам, цены на нефть продолжат расти, пока Ормузский пролив остается закрытым. Но даже после его открытия нормализация поставок нефти с Ближнего Востока займет один-два месяца.

Вудс отметил, что некоторому сдерживанию цен способствовало то, что на момент начала кризиса в пути находилось большое количество танкеров с нефтью. Кроме того, помогло высвобождение значительных запасов со стороны многих стран и компаний.