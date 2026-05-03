Пропали американские военные

Двое американских военных пропали без вести на юго-западе Марокко после участия в многонациональных учениях «Африканский лев», сообщает пресс-служба Африканского командования США (AFRICOM).

Инцидент произошел 2 мая недалеко от полигона Кап-Драа в районе Тан-Тана у Атлантического океана. Ведется поисково-спасательная операция с участием США, Марокко и других стран — участниц учений.

Учения «Африканский лев», стартовавшие в апреле и завершающиеся в начале мая, являются крупнейшими ежегодными маневрами на Африканском континенте с участием США и их союзников.