Канада поможет Армении в проведении выборов

Канада готова оказать содействие в проведении парламентских выборов в Армении 7 июня, заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

«На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Карни поблагодарил правительство Армении за поддержку, оказанную канадцам в связи с конфликтом в Иране… Он также выразил готовность оказать содействие в проведении выборов», - сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Армении.

Карни находится в Ереване для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества.