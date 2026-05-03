Грузы пошли в обход Ормуза

Крупнейший в мире морской контейнерный перевозчик — швейцарская компания Mediterranean Shipping Company (MSC) разработала новый маршрут, связывающий Европу с Ближним Востоком в обход заблокированного Ормузского пролива. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на компанию.

Первая перевозка по новому маршруту запланирована на 10 мая. Подготовленный MSC путь предусматривает проход через Суэцкий канал в Красное море и разгрузку в двух портах на западном побережье Саудовской Аравии — Джидде и Экономическом Городе короля Абдаллы (KAEC). Далее запланирована доставка грузов по суше грузовиками в саудовский город Даммам на берегу Персидского залива — путь туда составляет около 1,3 тыс. км. Оттуда небольшими судами грузы предполагается доставлять в другие порты Персидского залива, в том числе Абу-Даби и Джебель-Али рядом с Дубаем.

Bloomberg отмечает, что доставка грузов частично по суше сделает их перевозку более дорогой, более долгой и менее экологичной в сравнении с обычным маршрутом по морю. Но в условиях длящейся уже более двух месяцев блокировки Ормузского пролива к таким перевозкам приходится обращаться многим компаниям.