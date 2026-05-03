Макрон ответит за Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц не примет участия в восьмом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване. Мерца там будет представлять президент Франции Эммануэль Макрон. Париж наделен правом голосовать за Германию, сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя правительства ФРГ.
«Это было согласовано, и мы ценим это так же, как и, со всей очевидностью, и французская сторона», - заявил Мерц.
Это первый саммит ЕПС без участия главы кабмина ФРГ. В качестве причины отказа канцлера были названы «другие обязательства». Единственным публичным мероприятием канцлера и лидера Христианско-демократического союза в Берлине является участие в заседании президиума ХДС, напоминает dpa.
Саммит Европейского политического сообщества проводится два раза в год, на него собираются лидеры Европы для обсуждения сотрудничества по общим приоритетам, включая укрепление демократии, экономической и энергетической безопасности, продвижение инноваций и новых технологий, а также решение региональных проблем.
В ЕПС входят 27 стран ЕС и 20 стран-партнеров, среди которых - Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина. Организация была создана в 2022 году по инициативе Макрона в ответ на вторжение РФ против Украины и с целью более тесного сближения ЕС и других европейских государств.