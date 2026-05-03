Макрон ответит за Мерца

«Это было согласовано, и мы ценим это так же, как и, со всей очевидностью, и французская сторона», - заявил Мерц.

Канцлер Германии Фридрих Мерц не примет участия в восьмом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване. Мерца там будет представлять президент Франции Эммануэль Макрон. Париж наделен правом голосовать за Германию, сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

Это первый саммит ЕПС без участия главы кабмина ФРГ. В качестве причины отказа канцлера были названы «другие обязательства». Единственным публичным мероприятием канцлера и лидера Христианско-демократического союза в Берлине является участие в заседании президиума ХДС, напоминает dpa.

Саммит Европейского политического сообщества проводится два раза в год, на него собираются лидеры Европы для обсуждения сотрудничества по общим приоритетам, включая укрепление демократии, экономической и энергетической безопасности, продвижение инноваций и новых технологий, а также решение региональных проблем.

В ЕПС входят 27 стран ЕС и 20 стран-партнеров, среди которых - Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина. Организация была создана в 2022 году по инициативе Макрона в ответ на вторжение РФ против Украины и с целью более тесного сближения ЕС и других европейских государств.