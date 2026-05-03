У берегов Ирана стреляют

Сухогруз подвергся обстрелу у берегов Ирана, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение о происшествии в 11 морских милях (20,4 км) к западу от Сирика, Иран. Капитан сухогруза, движущегося в северном направлении, доложил, что на него напали несколько небольших судов. Весь экипаж, по сообщениям, в безопасности, экологического ущерба не зафиксировано», - говорится в уведомлении.

Других деталей, в том числе название атакованного судна, не приводится.