«Настоящая экономическая блокада»: США «душат» Иран

Соединенные Штаты «душат» Иран экономическим и финансовым давлением, заявил министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье, 3 мая, на телеканале Fox News, пишет Bloomberg.

По утверждению Бессента, Иран больше «не может выплачивать зарплату своим солдатам».

«Последние 12 месяцев мы бежали марафон, а сейчас мчимся к финишу. Они не в состоянии выплачивать зарплату своим солдатам. Это настоящая экономическая блокада», – считает он.

Американский министр подчеркнул, что никакие суда не проходят через Ормузский пролив с иранской стороны, а США «усилили давление на всех, кто пытается переводить деньги в Иран, чтобы помочь КСИР».

Бессент также утверждает, что пошлины, которые Иран смог взимать с судов, проходящих через пролив, «ничтожны» по сравнению с предыдущими нефтяными доходами страны.