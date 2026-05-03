Трамп отказал Ирану. А война идет «очень хорошо»

Соединенные Штаты отказались от предложения Ирана по завершению войны, заявил израильскому телеканалу Kan News американский президент Дональд Трамп.

«(Я) изучил новое иранское предложение, и оно для меня неприемлемо», — сказал Трамп, добавив, что военная ситуация «развивается очень хорошо».

Ранее Тегеран представил Вашингтону новое мирное предложение из 14 пунктов. Трамп усомнился, что предложенные Ираном условия прекращения конфликта будут приняты. Однако, по его словам, Вашингтон изучит план.

Портал Axios писал, что в переданном американской стороне плане Иран предложил США за 30 дней договориться о завершении боевых действий, прекращении блокады и открытии Ормузского пролива.