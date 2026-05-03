Завершился «Кубок Президента-2026»: названы победители

В Баку на Приморском бульваре, вблизи Яхт-клуба, завершился турнир по парусному спорту «Кубок Президента-2026», организованный совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией водных видов спорта Азербайджана.

Регата была посвящена 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Победители были определены по сумме очков, набранных спортсменами по результатам двух дней.

Победителями стали:

Класс «Оптимист» (до 12 лет) Камилла Гасанова (ФВВСА)

Класс «Оптимист» (девушки) Сяма Мансурзаде (ФВВСА)

Класс «Оптимист» (общая категория) Кямал Баширли (ФВВСА)

Класс ILCA 4 (общая категория) Назрин Мамедова (ФВВСА).