Закрытый Ормуз превратил США в крупнейшего экспортера нефти, но...

За последние девять недель из нефтяных скважин и резервуаров по территории США было отправлено за границу более 250 миллионов баррелей нефти. Тем самым Соединенные Штаты стали крупнейшим экспортером черного золота, обогнав Саудовскую Аравию, пишет Bloomberg.

Отмечается, что из-за блокады Ормузского пролива США остаются последним вариантом в качестве поставщика нефти для большого количества стран. Экспорт сейчас превышает 6 млн баррелей в сутки, свидетельствуют опубликованные на неделе данные Управления энергетической информации.

«Танкеры прибывают со всего мира в беспрецедентном количестве. После загрузки на Аляске и побережье Мексиканского залива они направляются обратно – в Японию, Таиланд, даже в Австралию», – указывает Bloomberg.

Это стало поводом для новых победных заявлений Дональда Трампа. «Объемы нефти и газа, которые мы сейчас продаем, находятся на невиданном уровне», – заявил он 1 мая.

При этом рекордный объем американского экспорта сопровождается предупреждениями, что этот запас предложения быстро исчерпывается. «Корабли прибывают, чтобы забрать нашу нефть, но как только значительные объемы нефти начнут покидать США, можно ожидать, что баланс на рынке станет более напряженным. Мы сами себе роем яму в плане расходования запасов», - заявил в разговоре с журналистами Клейтон Сигл из Центра стратегических и международных исследований.

В агентстве добавили, что даже при стабильном потоке американского экспорта в последние недели этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать дефицит предложения, вызванный перекрытием Ормузского пролива.

Журналисты напомнили, что цена на нефть Brent подскочила примерно на 50% с начала войны в Иране и всего неделю назад превысила 126 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня с 2022 года. Пока поставки нефти в США приближаются к своему максимуму, конкуренция становится все жестче.

По мнению аналитиков, инфляция цен на энергоносители внутри США окажет существенное влияние на промежуточные выборы в ноябре. Розничные цены на бензин стремительно растут, и некоторые избиратели наверняка зададутся вопросом, почему так много нефти экспортируется на международные рынки. Источники рассказали журналистам, что представители администрации президента США исключали возможность каких-либо ограничений на экспорт американской нефти или нефтепродуктов.