Нетаньяху не разрешил президенту Израиля лететь «Бортом №1»

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе предстоящего визита в страны Центральной Америки не сможет воспользоваться правительственным самолетом «Крыло Сиона» и отправится в поездку чартерным рейсом, передают израильские СМИ.

В канцелярии президента Израиля заявили, что решение связано с отказом офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, где заявили о возможной занятости самолета в связи с потенциальными поездками главы правительства.

Ицхак Герцог 6 мая отправляется с официальным четырехдневным визитом в Панаму и Коста-Рику. В Коста-Рике Герцог примет участие в церемонии инаугурации нового президента страны Лауры Фернандес Дельгадо, визит в Панаму станет первым в истории для израильских президентов.

Это уже третий за последнее время полет Герцога на чартерных или коммерческих рейсах, замечают израильские СМИ.

Пока неясно, о какой поездке Нетаньяху может идти речь. Ранее в его окружении заявляли, что визиты в ближайшие недели не запланированы. Вместе с тем обсуждается возможность будущей поездки в США, которая может быть связана с переговорами по Ливану. По одной из версий, премьер-министр Израиля ожидает приглашения от президента США в Вашингтон на встречу с президентом Ливана Джозефом Ауном. Об этом в апреле заявил сам Трамп. Однако эта поездка в Вашингтон зависит от прогресса в переговорах, которые в настоящее время проходят на более низком уровне. Пока же о каком-либо прорыве в этом направлении не сообщалось.

Среди возможных причин отказа в предоставлении правительственного самолета также рассматриваются разногласия между руководством Израиля, в том числе по вопросу возможного помилования премьер-министра.