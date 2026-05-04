Эмираты вышли и из ОАПЕК

Объединенные Арабские Эмираты вышли из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК), сообщила пресс-служба организации.

«Генеральный секретариат организации выражает признательность Объединенным Арабским Эмиратам за ту роль, которую они играли на протяжении всего периода своего членства, и за его активный вклад в поддержку совместной работы арабских государств в нефтяном и энергетическом секторе», — говорится в сообщении организации.

1 мая ОАЭ вышли из ОПЕК. Власти пояснили, что решение принято из-за несогласия с квотами на добычу. Эмираты намерены увеличивать добычу с учетом спроса и рыночной конъюнктуры.

ОАПЕК и ОПЕК — разные организации. ОПЕК была основана в 1960 году в Багдаде и включает 12 стран-производителей нефти, как арабские, так и не арабские. ОПЕК ставит целью координацию и унификацию нефтяной политики, определение наилучших подходов для защиты их индивидуальных и коллективных интересов.

В ОАПЕК входят только арабские страны, из них шесть были членами ОПЕК: Саудовская Аравия, Кувейт, Ливия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Алжир.