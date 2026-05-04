Трамп начинает операцию «Проект Свобода»

Утром в понедельник начнется операция под названием «Проект Свобода» по выводу судов, застрявших в Персидском заливе, сообщил президент США Дональд Трамп.
«Если каким-либо образом этому гуманитарному процессу будут препятствовать, то, к сожалению, с этим вмешательством придется бороться силой», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп указал, что многие страны выразили беспокойство по поводу «заблокированных в Ормузском проливе» торговых судов: «Я поручил своим представителям сообщить им, что мы приложим все усилия, чтобы обеспечить безопасное выведение их кораблей и экипажей из пролива. Они заявили, что ни в коем случае не вернутся, пока этот район не станет безопасным для судоходства и прочего».
Президент США отметил, что застрявшие в заливе суда прибыли из разных стран и являются «всего лишь нейтральные и невинные наблюдатели», на некоторых из них заканчивается продовольствие. Трамп заверил, что осознает наличие переговоров, которые США ведут с Ираном, и которые «могут привести к чему-то очень позитивному для всех», но сопровождение судов является гуманитарным актом. «Перемещение судов просто предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого — они являются жертвами обстоятельств», — написал он.