Смертельный круиз

На круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка, предположительно, хантавируса, в результате которой три человека скончались, пять остаются под подозрением на заражение, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«На сегодняшний день лабораторно подтвержден один случай заражения хантавирусом, еще пять случаев находятся под подозрением. Из шести пострадавших трое скончались, один в настоящее время находится в реанимации в Южной Африке», – сообщила ВОЗ Agence France Presse.
Министерство здравоохранения Южной Африки ранее объявило о вспышке тяжелого острого респираторного заболевания среди пассажиров, в результате которой по меньшей мере два человека погибли, третий госпитализирован в Йоханнесбурге. Представитель ЮАР Фостер Мохале подтвердил, что у одного из пациентов был выявлен хантавирус.
Первые симптомы проявились у 70-летнего пассажира, который скончался на борту. Его тело находится на острове Святой Елены, уточнил представитель ЮАР. Его 69-летняя жена также заболела и умерла в больнице Йоханнесбурга. Третий пострадавший, 69-летний британец, находится в реанимации в Йоханнесбурге. Информация о гражданстве погибших уточняется.
ВОЗ координирует действия между национальными властями и судоходной компанией для эвакуации больных.
MV Hondius эксплуатируется голландской компанией Oceanwide Expeditions и может вместить около 170 пассажиров и 70 членов экипажа.
Хантавирус обычно передается человеку через контакт с экскрементами зараженных грызунов, но возможна и передача от человека к человеку. На момент инцидента судно находилось у побережья Кабо-Верде.