Смертельный круиз

«На сегодняшний день лабораторно подтвержден один случай заражения хантавирусом, еще пять случаев находятся под подозрением. Из шести пострадавших трое скончались, один в настоящее время находится в реанимации в Южной Африке», – сообщила ВОЗ Agence France Presse.

На круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка, предположительно, хантавируса, в результате которой три человека скончались, пять остаются под подозрением на заражение, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Министерство здравоохранения Южной Африки ранее объявило о вспышке тяжелого острого респираторного заболевания среди пассажиров, в результате которой по меньшей мере два человека погибли, третий госпитализирован в Йоханнесбурге. Представитель ЮАР Фостер Мохале подтвердил, что у одного из пациентов был выявлен хантавирус.

Первые симптомы проявились у 70-летнего пассажира, который скончался на борту. Его тело находится на острове Святой Елены, уточнил представитель ЮАР. Его 69-летняя жена также заболела и умерла в больнице Йоханнесбурга. Третий пострадавший, 69-летний британец, находится в реанимации в Йоханнесбурге. Информация о гражданстве погибших уточняется.

ВОЗ координирует действия между национальными властями и судоходной компанией для эвакуации больных.

MV Hondius эксплуатируется голландской компанией Oceanwide Expeditions и может вместить около 170 пассажиров и 70 членов экипажа.

Хантавирус обычно передается человеку через контакт с экскрементами зараженных грызунов, но возможна и передача от человека к человеку. На момент инцидента судно находилось у побережья Кабо-Верде.