Тысячи уволенных сотрудников заменили ИИ

В публикации говорится, что сотрудникам компании поручили описывать свою работу, обучая корпоративный искусственный интеллект. Несмотря на страх быть «замененными», работники оказывались в безвыходной ситуации. «Мы обучали ИИ, чтобы он заменил нас, но ИИ — это единственный способ справиться с нашей рабочей нагрузкой…», — сказала одна из уволенных сотрудниц.

Oracle специализируется на создании программного обеспечения для баз данных и корпоративных приложений, но в последние несколько лет переориентировалась на искусственный интеллект. По мнению председателя совета директоров и технического директора Oracle Ларри Эллисона, компании, создающие инфраструктуру для ИИ, станут крупнейшими игроками в экономике будущего, поэтому компания привлекает и занимает миллиарды для инвестиции в проекты по созданию центров обработки данных.

Ранее FT сообщила, что Microsoft и Meta сократят штат сотрудников на фоне дорогостоящих инвестиций обеих компаний в ИИ. «Многие из этих сотрудников потратили годы, а в некоторых случаях и десятилетия, на то, чтобы превратить Microsoft в то, чем она является сегодня», — написала в служебной записке Эми Коулман, директор по персоналу Microsoft, передает FT.