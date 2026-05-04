Новая операция США

Стали известны детали операции США по проводу судов через Ормузский пролив. США задействуют 15 тыс. военнослужащих и более 100 самолетов в операции «Проект Свобода» по проводу через Ормузский пролив судов, сообщает CENTCOM.

Судя по озвученным данным, это будет серьезный бой, в который вступит Иран, чтобы отстоять пролив. Операция «Проект Свобода» была инициирована президентом США Дональдом Трампом 3 мая 2026 года. Она направлена на обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив, который был заблокирован на фоне конфликта с Ираном. Трамп анонсировал начало операции 4 мая 2026 года.

По заявлению Трампа, операция имеет гуманитарный характер. Ее цель — освободить суда третьих стран, которые оказались заблокированы в Персидском заливе из-за перекрытия Ормузского пролива. Президент США подчеркнул, что речь идет о «нейтральных и невинных наблюдателях», часть экипажей которых уже сталкивается с нехваткой продовольствия. Трамп назвал операцию «гуманитарным жестом от имени США, стран Ближнего Востока и Ирана».

Центральное командование ВС США (CENTCOM) уточнило, что в рамках операции будут задействованы: эсминцы с управляемым ракетным оружием; авиационные средства наземного и морского базирования; многодоменные беспилотные платформы и порядка 15 тысяч военнослужащих.

При этом, по данным портала Axios, операция не предполагает обязательного сопровождения коммерческих судов кораблями ВМС США. Американские военные корабли будут находиться рядом, чтобы при необходимости предотвратить возможные атаки со стороны иранских военных.

Главное внимание будет уделяться информированию коммерческих судов о наиболее безопасных маршрутах для прохода через пролив. При этом Трамп предупредил, что если операция столкнется с противодействием, США будут вынуждены применить силу.