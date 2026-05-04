Новая операция США
Макрон: Франция не намерена участвовать в силовом открытии Ормуза

10:33 383

Франция не намерена участвовать ни в каких силовых операциях по деблокировке Ормузского пролива. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

«Сегодня я смотрю на ситуацию так: если США хотят открыть Ормузский пролив или готовы содействовать его открытию — это хорошо, именно этого мы требуем с самого начала. Но мы не намерены участвовать в каких-либо силовых операциях в рамках, которые лично мне кажутся неясными», - заявил французский лидер.

Он также подчеркнул, что открытие Ормузского пролива должно быть согласовано между США и Ираном для достижения устойчивого мира в регионе.

«Мы прежде всего хотим, чтобы открытие Ормузского пролива происходило согласованно между Ираном и США. Это единственное устойчивое решение, которое позволит восстановить свободное судоходство без ограничений и дополнительных сборов», - дополнил он.

