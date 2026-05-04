В Иране казнили еще троих протестующих

В Иране казнены еще трое протестующих: Мехди Расули и Мохаммадреза Мири, которых описывали как «элементов Моссада», причастных к тому, что власти назвали «государственным переворотом» в январе 2026 года, а также Ибрахим Долатабади, которого описывали как ключевую фигуру в беспорядках в районе Табарси.

Государственные СМИ Ирана заявили, что Расули и Мири сыграли «непосредственную роль» в убийстве сотрудника иранских сил безопасности во время этих событий, а Долатабади обвинили в руководстве группами, участвовавшими в столкновениях, в результате которых погибли еще люди.

Правозащитные организации заявляют, что с начала американо-израильских ударов 28 февраля Иран казнил по меньшей мере 25 политических заключенных.

В воскресенье Тегеран казнил еще одного политического заключенного в тюрьме Урмии, сообщили судебные органы, опознав его как Мехраба Абдуллазаде.

Он родился в 1997 году в Урмии и был арестован 22 октября 2022 года во время протестов под лозунгом «Женщина, жизнь, свобода».

В субботу были казнены еще двое мужчин после того, как Верховный суд оставил в силе их смертные приговоры за шпионаж в пользу Израиля и сотрудничество с разведывательной службой «Моссад».

Пресс-центр судебной власти Ирана сообщил, что Ягуб Каримпур и Нассер Бекрзаде были повешены в Центральной тюрьме Урмии после завершения судебного разбирательства.