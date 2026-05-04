Американцы передали Пакистану захваченное иранское судно

Иранское судно M/V Touska, захваченное американскими войсками после попытки прорвать военно-морскую блокаду, было передано Пакистану для репатриации в Иран вместе со своим экипажем, сообщил представитель Центрального командования США (CENTCOM) телеканалу ABC News.

Судно было перехвачено в апреле после того, как американские силы заявили, что оно не выполнило неоднократные предупреждения при попытке пройти через запрещенные воды.

Передача полномочий происходит на фоне объявления Дональдом Трампом новой инициативы, направленной на регулирование движения коммерческих судов через Ормузский пролив.

Иран осудил захват судна как незаконный и назвал его «пиратством» на фоне и без того обострившейся напряженности вокруг контроля над морскими ресурсами в регионе.