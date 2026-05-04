Удары по Украине: в ряде областей повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области Украины беспилотниками и артиллерией, в результате чего повреждена инфраструктура, жилые дома и пожарно-спасательное подразделение. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа в Telegram.

«В Петропавловской общине Синельниковского района возник пожар. Повреждена инфраструктура. На Никопольщине страдали Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины. Изуродованы инфраструктура, пожарно-спасательное подразделение, частные дома и хозяйственное сооружение», - написал он.

Ганжа добавил, что в Зеленодольской общине Криворожского района также повреждена инфраструктура.

Также россияне ударили по Шостке — городу в Сумской области. В результате ударов поврежден горсовет и учебное заведение, есть пострадавшие.

Об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога в Facebook и ГСЧС Сумщины в Telegram.

«Повреждены помещения исполкома Шосткинского городского совета, внешкольного учебного заведения, 6 жилых домов, легковые автомобили. Есть пострадавшие, информация уточняется», - сообщили в ведомстве.

Утром 4 мая на Чугуевщине Харьковской области россияне из дрона атаковали хлебный фургон, в результате чего пострадали двое мужчин. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.