Пашинян благодарит Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване в формате видеоконференции. Об этом он заявил в итоговом заявлении для прессы по окончании саммита.

Пашинян также выразил признательность вице-президенту Турции Джевдету Йылмазу за визит в Армению и участие в мероприятии.

«Сегодня успешно завершился форум, собравший лидеров со всего континента и за его пределами. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить искреннюю благодарность Европейскому союзу за тесное сотрудничество и партнерство в организации саммита… Я также благодарен президенту Азербайджана за участие в онлайн-формате и вице-президенту Турции за присутствие с точки зрения мирных процессов и регионального сотрудничества», — заявил он.

По словам премьер-министра, прошедшие дискуссии подтвердили необходимость искреннего диалога и практических решений в условиях растущих глобальных вызовов.

«Обсуждения еще раз подчеркнули важность регионального сотрудничества и потенциал открытых, интегрированных и связанных регионов для расширения межконтинентальных связей. В этом контексте мы также затронули вопрос о важности укрепления мира и стабильности на Южном Кавказе», — отметил Пашинян.

Он добавил, что достижение прочного мира, нормализация отношений и открытие границ с Азербайджаном и Турцией принесут выгоду не только региону, но и будут способствовать укреплению взаимосвязанности и сотрудничества на более широком европейском пространстве и за его пределами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание посетить Азербайджан в 2028 году, когда саммит Европейского политического сообщества пройдет в этой стране. Об этом он заявил 4 мая на пленарном заседании 8-го саммита Европейского политического сообщества.

Премьер напомнил, что президент Азербайджана впервые участвует в мероприятии, которое проходит в Армении, пусть и дистанционно.

Пашинян добавил, что Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга на проведение саммитов Европейского политического сообщества.

