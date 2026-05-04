В Баку обсудили будущее фармпромышленности

В Центре Гейдара Алиева при поддержке Общественного объединения «Ассоциация фармацевтических производителей Азербайджана», Министерства здравоохранения и Министерства экономики Азербайджанской Республики, а также Посольства Венгрии в Азербайджане состоялась II Международная конференция на тему «Фармацевтическая промышленность Азербайджана: вчера, сегодня и завтра».

На конференции представители государственных структур, зарубежные эксперты и местные производители фармацевтической продукции обсудили текущее состояние отрасли, перспективы её развития, пути усиления местного производства, а также возможности внедрения передового международного опыта.

Выступая на открытии конференции, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил путь развития фармацевтической отрасли, подчеркнув, что в период руководства общенационального лидера Гейдара Алиева были заложены институциональные основы отрасли и созданы первые производственные предприятия. Министр также подчеркнул, что сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева в стране, как и во всех сферах, в здравоохранении и фармацевтике достигнуты значительные успехи. Теймур Мусаев отметил, что реализуемые реформы, создание индустриальных парков, привлечение иностранных инвестиций, а также строительство современных производственных предприятий в регионах, включая освобождённые территории, обеспечивают устойчивое развитие отрасли. Он также особо подчеркнул значение цифровизации: «Электронная система рецептов, система отслеживания и мониторинга лекарственных средств способствуют повышению прозрачности, усилению механизмов контроля и более эффективному управлению».

Далее выступили председатель Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йозеф Торман, заместитель министра экономики Самед Баширли и председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов. Они отметили важность укрепления местного производства, обеспечения населения безопасными и эффективными лекарственными средствами, расширения государственно-частного партнёрства, внедрения инновационных технологий, освоения международного опыта и повышения стандартов качества. В рамках панельной дискуссии особое внимание было уделено роли цифровизации и искусственного интеллекта в будущем фармацевтической отрасли.

Советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков отметил, что цифровизация системы здравоохранения является одним из приоритетных направлений деятельности министерства: «В рамках стратегии цифровой трансформации была создана и успешно внедрена Единая информационная система здравоохранения». Он также подчеркнул, что цифровизация фармацевтического сектора началась с 2023 года и направлена на усиление контроля за оборотом лекарств, борьбу с контрафактной продукцией, повышение прозрачности рынка и качества медицинских услуг.