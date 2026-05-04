Австрия высылает российских дипломатов

Австрия объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. Их подозревают в шпионаже и выслали из страны, сообщает австрийское правительство.

По данным властей, причиной стал «лес антенн» на крышах дипломатических зданий, которые могли использоваться для шпионажа. «Недопустимо использовать дипломатический иммунитет для совершения шпионажа», — заявила глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер, передает Reuters.

Имена высланных дипломатов не указываются. Как уточняет агентство, общее число российских дипломатов, высланных Австрией с 2020 года, достигло 14.

В предыдущий раз МИД Австрии объявил российского дипломата персоной нон грата в сентябре 2025 года. Причиной также были подозрения в шпионаже.