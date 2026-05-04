В Нахчыване сертификация учителей

Начались тестовые экзамены второго тура сертификации педагогов государственных общеобразовательных учреждений Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно сообщению Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики, экзамен предназначен для учителей немецкого, французского, английского, русского, азербайджанского языков, азербайджанского языка и литературы, информатики, математики, химии, биологии, физики, начальных классов, географии, физического воспитания, допризывной подготовки, музыки, истории, изобразительного искусства и технологии, где примут участие в общей сложности 2772 человека.

В прошедших 2-3 мая экзаменах приняли участие 1315 преподавателей немецкого, французского, английского, русского языков, а также азербайджанского языка, азербайджанского языка и литературы, информатики, математики, химии и биологии. За два дня была зафиксирована явка в 99,2%. 512 кандидатов, сдававших экзамен, набрали от 51 до 60 баллов, 9 из них набрали максимальный резуьтат — 60 баллов.

Следующие экзамены второго тура сертификации состоятся 10 мая для учителей физики, начальных классов, географии, а 11 мая — для учителей физкультуры, допризывной подготовки, музыки, истории, изобразительного искусства и технологии.