Зеленский: Украинские дроны могут пролететь на параде в Москве

12:57 1394

Впервые за много лет на параде 9 мая в Москве не будет военной техники, что демонстрирует, что Россия уже не так сильна, как раньше. При этом на нем могут пролететь украинские дроны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на открытии ѴІІІ саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

По его словам, это лето станет тем моментом, когда (президент России Владимир) «Путин будет решать, что делать дальше - расширять эту войну или переходить к дипломатическим путям». Зеленский отметил, что президента России необходимо толкать в направлении дипломатии.

«Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде», - отметил Зеленский.

По его словам, это демонстрирует, что россияне уже не настолько сильны, как раньше, поэтому «на них надо продолжать давить санкциями».

