Еще два заказа на Бакинской верфи

Состоялась церемония подписания договора между ООО «Бакинский судостроительный завод», входящим в AZCON Holding, и компанией KTZ Express Shipping, предприятием, входящим в группу АО «Самрук-Казына». Согласно договору предусматривается строительство двух сухогрузных судов, соответствующих современным международным стандартам.

Исполнительный директор AZCON Holding Шахин Бабаев подчеркнул: «Для AZCON Holding расширение сотрудничества с международными партнёрами является одним из приоритетных направлений. Проект является важным шагом как в демонстрации наших технологических возможностей, так и в развитии судостроительной отрасли страны. Уверены, что это сотрудничество создаст прочную основу для реализации новых успешных проектов».

Председатель Правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов отметил: «Развитие морской инфраструктуры – логичное продолжение системной работы по раскрытию транзитного потенциала Казахстана. Формирование собственного флота АО «НК «Қазақстан темір жолы» усиливает устойчивость Транскаспийского маршрута и создает дополнительные возможности для роста грузовой базы и привлечения международных партнеров».