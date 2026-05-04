Еще два заказа на Бакинской верфи

12:57 1135

Состоялась церемония подписания договора между ООО «Бакинский судостроительный завод», входящим в AZCON Holding, и компанией KTZ Express Shipping, предприятием, входящим в группу АО «Самрук-Казына». Согласно договору предусматривается строительство двух сухогрузных судов, соответствующих современным международным стандартам.

Исполнительный директор AZCON Holding Шахин Бабаев подчеркнул: «Для AZCON Holding расширение сотрудничества с международными партнёрами является одним из приоритетных направлений. Проект является важным шагом как в демонстрации наших технологических возможностей, так и в развитии судостроительной отрасли страны. Уверены, что это сотрудничество создаст прочную основу для реализации новых успешных проектов».

Председатель Правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов отметил: «Развитие морской инфраструктуры – логичное продолжение системной работы по раскрытию транзитного потенциала Казахстана. Формирование собственного флота АО «НК «Қазақстан темір жолы» усиливает устойчивость Транскаспийского маршрута и создает дополнительные возможности для роста грузовой базы и привлечения международных партнеров».

Данное сотрудничество приобретает особую актуальность на фоне роста грузопотока по Срединному коридору. В условиях увеличения международных заказов проект будет способствовать не только ускоренному развитию национальной судостроительной отрасли, но и расширению производственных мощностей Завода, а также укреплению его конкурентоспособности.

Отметим, что таким образом количество строящихся судов по международным заказам достигло четырёх, что свидетельствует о растущем признании Завода на международном рынке и укреплении его позиции как надежного партнера.

