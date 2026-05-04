Путин опасается покушения и переворота

Федеральная служба охраны (ФСО), которая отвечает за безопасность президента России, значительно усилила меры по защите Владимира Путина из-за того, что он опасается возможного покушения. К такому выводу пришла разведка одной из европейских стран, с отчетом которой ознакомились «Важные истории», а также журналисты CNN и Financial Times.

Часть мер касается самого президента России. Журналисты обратили внимание на следующие детали:

• Путин проводит по несколько недель в модернизированных бункерах — в частности в Краснодарском крае (а российские СМИ для отчетов о его деятельности продолжают использовать заранее подготовленные видеоматериалы).

• Список мест, которые посещает Путин, существенно сокращен: ни он, ни его семья больше не ездят в резиденции в Подмосковье и на Валдае.

• В 2026 году Путин ни разу не посещал военные объекты, хотя в прошлом году такие поездки были регулярными.

Другие меры безопасности касаются персонала, который работает с Путиным:

• В домах его ближайших сотрудников установили системы наблюдения.

• Поварам, телохранителям и фотографам, работающим с президентом, запрещено пользоваться общественным транспортом, а в администрации президента они проходят два уровня проверки, включая досмотр ФСО.

• Сотрудникам, работающим рядом с Путиным, разрешено использовать только телефоны без доступа в интернет.

Усиление мер безопасности включает масштабные проверки, которые сотрудники ФСО теперь проводят с участием кинологических подразделений. Их также размещают вдоль Москвы-реки, чтобы реагировать на возможные атаки беспилотников. Кроме того, в связи с опасениями в отдельных районах Москвы периодически отключают коммуникационные сети, пишут «Важные истории». Журналисты утверждают, что ФСО также контролирует и согласовывает любые информационные или медийные публикации с участием Путина, опираясь на секретный президентский указ.

Часть мер ввели после убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, возглавлявшего управление оперативной подготовки Генштаба вооруженных сил РФ. В декабре 2025 года автомобиль Сарварова взорвали на парковке у дома в Москве, а обсуждение этого убийства привело к конфликту между представителями силовых структур, утверждает европейская разведка.

В отчете описывается совещание силовиков, которое Владимир Путин созвал 25 декабря — через три дня после убийства Сарварова. На этом совещании, как пишут «Важные истории», представители силовых структур «перекладывали друг на друга ответственность за недостатки системы обеспечения безопасности».

В частности, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов резко раскритиковал директора ФСБ Александра Бортникова за неспособность обеспечить защиту от атак, которые вызывают страх и дезорганизацию в рядах российских войск. Тот, в свою очередь, пожаловался на нехватку ресурсов и кадров и упрекнул министра обороны в том, что в составе его ведомства нет спецподразделения, которое бы занималось физической защитой высших руководителей. В дискуссии поучаствовал и директор Росгвардии Виктор Золотов, который настаивал на том, что его ресурсы нельзя выделять на защиту офицеров Минобороны.

В итоге Путин призвал участников совещания к спокойствию, предложил изменить формат обсуждения и поручил в течение недели представить конкретные решения обсуждавшихся проблем. После совещания Путин встретился с директором ФСО Дмитрием Кочневым. По итогам этой встречи приняли решение расширить список лиц, находящихся под усиленной защитой: в него включили десять высокопоставленных генералов, и в том числе троих заместителей начальника Генштаба.

В отчете европейской разведки отмечается, что конфликт, возникший на совещании представителей силовых ведомств, указывает на растущее напряжение в Кремле на фоне внутренних и внешних проблем.

Кроме того, с начала марта, как утверждает европейская разведка, Путин обеспокоен утечкой чувствительной информации и риском заговора или попытки переворота. В частности, он опасается использования беспилотников для возможного покушения со стороны российской политической элиты — а в качестве «потенциального фактора дестабилизации» рассматривается бывший министр обороны Сергей Шойгу, который с мая 2024 года занимает пост секретаря Совета безопасности — и, как утверждается, «сохранил значительное влияние в высшем военном командовании».

В начале марта 2026 года в Москве арестовали бывшего первого заместителя Шойгу Руслана Цаликова, которого подозревают в создании преступного сообщества, легализации преступных доходов, растрате и взятках. В отчете европейской разведки говорится, что этот арест рассматривается как нарушение негласных гарантий безопасности для элит — а это ослабляет позиции Шойгу и повышает вероятность того, что он сам может стать объектом уголовного преследования. При этом доказательств утверждений в отношении Шойгу в отчете не приводится, отмечает CNN. Журналисты добавляют, что характер подобных данных делает часть деталей труднопроверяемыми.

CNN обратился за комментарием в Кремль, но ответа на момент публикации не получил.