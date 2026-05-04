Турецкие дроны-камикадзе «уничтожили» иранские «Шахеды»

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
13:22 1314

Анкара, заметив эффективность дронов типа «Шахед» в недавней войне между Ираном и США, предприняла конкретные шаги по созданию роевых дронов, которые меняют облик современной войны. Об этом пишет издание Middle East Eye.

На данный момент несколько турецких оборонных компаний, включая Skydagger и Turkish Aerospace Industries, разрабатывают аналоги иранских «Шахедов», а на прошлой неделе ведущая оборонная компания страны Baykar представила три различных типа дронов-камикадзе. Эксперты отмечают, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) K2, Sivrisinek («Комар») и Mızrak («Копье») производства Baykar различаются по техническим характеристикам, дальности полета и возможностям. Хотя каждый из них способен конкурировать с «Шахедом», истинное новшество заключается в их способности работать сообща в рамках стратегии многоуровневой атаки на противника.

Все три БПЛА-камикадзе устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы, способны визуально обнаруживать цели без использования GNSS, а также осуществлять атаки, используя собственные возможности и спутниковую связь.

«Иранская программа БПЛА не обладает возможностями роевых атак на основе искусственного интеллекта и сетецентрического управления. Кроме того, у иранских дронов есть проблемы с дальностью связи и спутниковым соединением», — сообщил британским СМИ эксперт по Ирану из Анкарского центра региональных исследований Хюршит Дингиль. Он добавил, что за последнее десятилетие Турция добилась значительного прогресса в этих технологиях, используя свои уже проверенные возможности в сфере БПЛА.

В настоящее время Baykar планирует объединить эти три беспилотника для скоординированных атак. Согласно информации, в ходе совместной операции дроны Sivrisinek будут подавлять важные системы ПВО, Mızrak нейтрализуют антидронные установки и оставшиеся средства ПВО, а на завершающем этапе дроны K2 поразят основные цели.

Учитывая ограничения иранской программы, Дингиль утверждает, что Турция станет более сильным конкурентом в этой области. «Иными словами, после появления разработок турецкой стороны Shahed-136 не сможет войти в этот новый гибридный класс, так как БПЛА компании Baykar обладают уникальными преимуществами в мощности», — подчеркнул турецкий эксперт.

