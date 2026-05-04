Global Finance вновь признал Банк ABB «Лучшим банком года» в Азербайджане

Кроме того, в процессе оценки были учтены мнения аналитиков по акциям и кредитным рейтингам, а также других банковских экспертов о деятельности Банка ABB.

Известный международный журнал Global Finance определил победителей премии «Лучший банк года». Банк ABB в 4-й раз за последние 6 лет был признан «Лучшим банком года» в стране. Банк ABB удостоен этой награды за показатели прибыльности, динамику развития, достигнутую в последние годы, инновации, внедряемые в продукты и услуги, а также за достижения в области искусственного интеллекта.

Среди финансовых учреждений, объявленных Global Finance «Лучшим банком года» в различных регионах, также представлены такие известные банки, как Raiffeisen Bank, OTP Bank, UniCredit Bank, Garanti BBVA и другие.

Журнал Global Finance издается с 1987 года. Его штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Аудитория журнала насчитывает более 50 тысяч читателей в 193 странах. В основном это руководители, принимающие решения в крупных компаниях, в том числе в международных финансовых организациях.

Ежегодные награды, присуждаемые изданием различным банкам, считаются в финансовом мире стандартом надежности и превосходства. Выбор банков осуществляется с учетом мнений руководителей корпоративных финансовых организаций, банкиров, консультантов по технологиям и финансовых аналитиков из разных стран мира. С именами победителей можно ознакомиться здесь.

