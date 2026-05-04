Зеленский: Мы желаем Азербайджану и Армении…

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что мир между Арменией и Азербайджаном будет устойчивым. Об этом украинский лидер заявил, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

«Конечно, я должен начать с этого. Это очень важно. Мы желаем Армении и Азербайджану только мира, конечно, устойчивого, всеобъемлющего, долгосрочного мира. Мы желаем этого вам, господин премьер-министр (Армении), мы желаем президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, и мы желаем обоим вашим народам», - сказал Зеленский.