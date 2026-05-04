Лидер «Хезболлы»: Прекращения огня в Ливане нет и не будет, пока…

14:04 208

Генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем заявил, что пока продолжаются атаки Израиля, прекращения огня в Ливане не будет. По его словам, в Ливане не существует и никогда не будет никакой «буферной зоны», а попытки Израиля «силой захватить территории или навязать условия оккупации» обречены на провал.

Лидер группировки заявил, что соглашение от 27 ноября 2024 года, которое должно было гарантировать безопасность северных границ Израиля, фактически саботируется израильской стороной. По утверждению Касема, Израиль нарушил договоренности более десяти тысяч раз, совершая атаки на мирное население.

Касем подтвердил, что «Хезболла» изменила методы ведения борьбы, отказавшись от привязки к фиксированным географическим точкам. Он заверил, что бойцы продолжают использовать тактику партизанской войны («ударил-отступил»), чтобы наносить максимальный урон израильским силам и не давать им закрепиться на земле. 

Группировка выступает за дипломатию через посредников, которая ранее принесла результаты в вопросах морских границ и прекращения огня. Однако прямые переговоры с Израилем Касем назвал «бесплатной уступкой» премьер-министру Биньямину Нетаньяху и попыткой США добиться политических дивидендов в преддверии выборов.

