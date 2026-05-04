Эрдоган предложил премьеру Испании свой самолет

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
14:08 551

Самолет, доставлявший премьер-министра Испании Педро Санчеса в Ереван на очередное заседание Европейского политического сообщества, вечером 3 мая совершил экстренную посадку.

Согласно информации, самолет Airbus A310, на борту которого находился премьер-министр, запросил экстренную посадку в аэропорту Эсенбога в Анкаре из-за подозрения на возгорание. Лайнер был передан на техническое обслуживание специалистам Turkish Airlines (THY), а Санчес и его команда были размещены в отеле Sheraton в Анкаре.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган через Министерство иностранных дел предложил посольству Испании свой официальный самолет для доставки Санчеса в Ереван. Однако испанская сторона утром сообщила, что неисправность самолета устранена и он готов к безопасному полету. После этого, около 9:00, самолет премьер-министра Испании вылетел из Анкары в Ереван.

По сообщениям испанской прессы, Санчес выразил благодарность Турции за полную поддержку и сотрудничество. В последние месяцы отношения между Турцией и Испанией характеризуются совпадением позиций по региональным вопросам. Ранее Санчес уже сталкивался с подобной неисправностью самолета во время зарубежной поездки. Примерно восемь месяцев назад, 4 сентября 2025 года, на самолете Falcon, который вез Санчеса в Париж на встречу по Украине, возникла техническая неполадка, и премьер-министру Испании пришлось вернуться в Мадрид.

