У ХАМАС новый лидер

В движении ХАМАС проходят внутренние выборы, которые были отложены с 2025 года из-за боевых действий и ликвидации значительной части лидеров группировки. По сообщению ливанской газеты «Аль-Ахбар», новым политическим лидером движения избран Халед Машаль.

Также определились руководители региональных подразделений: Халил аль-Хайя официально утвержден в должности лидера ХАМАС в секторе Газа. Захер Джабарин возглавил отделение группировки на Западном берегу.

ХАМАС пока не выпустил официального коммюнике, подтверждающего кадровые перестановки.