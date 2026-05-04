Польша хочет нарастить военное присутствие США

Польша проводит переговоры с США о возможности увеличения в стране американского воинского контингента. Об этом в эфире радиостанции RMF24 заявил замминистра обороны Польши Павел Залевский.

Залевский сказал, что «со стороны Польши намерения остаются постоянными: укрепление американского потенциала, особенно на восточном фланге [НАТО]».

«Решение относительно того, что будет с солдатами США [в Польше] — это решение США», - признал Залевский.

При этом он не смог подтвердить, что вопрос о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше связан с возможностью вывода из Германии 5 тыс. американских военных.

В настоящее время на территории Польши находятся около 10 тыс. американских военнослужащих.