Удары ВСУ по Белгородской области: есть раненые

В Белгородской области (Россия) два мирных жителя пострадали в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Красная Поляна Шебекинского округа от удара БПЛА загорелся дом. Пожарный расчет прибыл на место и начал тушить огонь. Во время работы они были атакованы беспилотником. Ранен сотрудник МЧС», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму и ранения лица, его доставят в медицинское учреждение. Кроме того, в населенном пункте Борисовка в результате атаки украинского дрона по монастырю пострадал мужчина. Он был госпитализирован в больницу Белгорода.