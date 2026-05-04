Главред Вугар Мамедов на скамье подсудимых

Инара Рафикгызы
15:07 1596

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу главного редактора газеты Hürriyyət и Hürriyyət TV Вугара Мамедова. Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

По уголовному делу признаны потерпевшими три компании.

Адвокат обвиняемого Агиль Лайидж заявил, что дело его подзащитного было выделено в отдельное производство из уголовного дела бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева. Адвокат ходатайствовал о замене меры пресечения в виде ареста на домашний арест.

Другое ходатайство защитника касалось перевода обвиняемого из следственного изолятора Службы государственной безопасности (СГБ), где он содержится в настоящее время, в Бакинский следственный изолятор. Суд удовлетворил ходатайство об этапе В.Мамедова в Бакинский следственный изолятор. В удовлетворении другого ходатайства было отказано.

Судебное разбирательство назначено на 18 мая.

Отметим, что Вугар Мамедов был задержан 29 октября прошлого года в результате операции, проведенной СГБ в редакции газеты Hürriyyət и Hürriyyət TV. Решением суда в отношении Мамедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца и 13 дней. Вугару Мамедову предъявлены обвинения по статьям 182.2.2 (вымогательство, совершенное повторно) и 182.2.4 (вымогательство, совершенное в целях завладения имуществом в значительном размере) Уголовного кодекса.

