В европейской столице запретили рекламу мяса и бензиновых авто

15:38 1168

Амстердам стал первой столицей в мире, которая запретила публичную рекламу мясных продуктов, а также товаров, связанных с ископаемым топливом, пишет Би-би-си.

С 1 мая реклама гамбургеров, автомобилей на бензине и авиакомпаний исчезла с билбордов, остановок трамваев и станций метро столицы Нидерландов.

Городские политики заявляют, что эта инициатива направлена на приведение уличного пейзажа Амстердама в соответствие с экологическими целями местных властей.

Эти цели предусматривают, что столица Нидерландов должна стать углеродно нейтральной к 2050 году, а местные жители должны сократить потребление мяса наполовину за тот же период.

Как отмечается, мясо составляло относительно небольшую долю рынка наружной рекламы Амстердама – по оценкам, 0,1% расходов на рекламу по сравнению с примерно 4% для продуктов, связанных с ископаемым топливом. 

Нидерландская ассоциация мясной промышленности, представляющая отрасль, недовольна таким шагом и назвала его «нежелательным способом воздействия на поведение потребителей».

Между тем Нидерландская ассоциация туристических агентов и туроператоров заявила, что запрет рекламы отпусков, которые включают авиаперелеты, является непропорциональным ограничением коммерческой свободы компаний.

