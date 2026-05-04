Макрон: «Восемь лет назад никто бы в Армению не приехал...»

16:03

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на саммите Европейского политического сообщества в столице Армении, отметил существенные политические изменения, произошедшие в стране за последние годы.

По его словам, трансформация Армении стала очевидной для международного сообщества.

«Давайте будем честны: восемь лет назад никто бы сюда не приехал. Восемь лет назад эта страна за столом переговоров рассматривалась как де-факто сателлит России. Тот факт, что сегодня мы видим так много первых визитов в вашу страну, является очень показательным», — заявил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что ранее Армения многими воспринималась как фактический союзник России, однако после «бархатной революции» курс страны изменился. Он отметил роль премьер-министра Пашиняна, который, по его словам, переориентировал страну, сделав приоритетами мир и европейскую интеграцию. 

Макрон также связал происходящие в Армении изменения с более широкими процессами в Европе, включая сопротивление Украины и реформы в других странах региона.

В Дубае воздушная тревога
17:10
«Альянс трех морей» с участием Азербайджана: спецпредставитель президента о новом геополитическом союзе
16:16
Суда игнорируют американский коридор в Ормузе ВИДЕО
16:48
Ильхам Алиев: Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают... фото; обновлено 12:54
12:54
Эмираты об атаке на свой танкер
16:11
Армии США разрешили бить по катерам и ракетным позициям Ирана фото; обновлено 16:21
16:21
В Ереване впервые за пять лет встретились Зеленский и Кобахидзе видео
15:12
Главред Вугар Мамедов на скамье подсудимых
15:07
Удобрения в Армению транзитом через Азербайджан обновлено 14:56
14:56
Россия всеми силами помогает Ирану. Трамп делает вид, что не замечает
14:46
Подготовлено просветительское издание «Искусственный интеллект и права человека: что мы должны знать?»
15:00

