Макрон: «Восемь лет назад никто бы в Армению не приехал...»

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на саммите Европейского политического сообщества в столице Армении, отметил существенные политические изменения, произошедшие в стране за последние годы.

«Давайте будем честны: восемь лет назад никто бы сюда не приехал. Восемь лет назад эта страна за столом переговоров рассматривалась как де-факто сателлит России. Тот факт, что сегодня мы видим так много первых визитов в вашу страну, является очень показательным», — заявил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что ранее Армения многими воспринималась как фактический союзник России, однако после «бархатной революции» курс страны изменился. Он отметил роль премьер-министра Пашиняна, который, по его словам, переориентировал страну, сделав приоритетами мир и европейскую интеграцию.

Макрон также связал происходящие в Армении изменения с более широкими процессами в Европе, включая сопротивление Украины и реформы в других странах региона.